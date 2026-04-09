Calciomercato | Ribaltone Leite. Romano: "La Lazio vuole chiudere!"

CALCIOMERCATO LAZIO - Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale Youtube, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha lanciato la bomba: la Lazio sta spingendo per chiudere l'operazione che porterebbe Diogo Leite a Roma in estate.

Il centrale portoghese è in scadenza di contratto e nonostante ci siano numerose squadre alla finestra sembra che stia dando priorità proprio ai biancocelesti. Di seguito le parole di Romano sulla vicenda:

"La Lazio sta continuando a spingere per chiudere l'operazione. Nonostante si parli di tante squadre a me risulta che quella più interessata e convinta a chiudere sia la Lazio. Lo vuole da tempo, non è una novità, la Lazio vuole chiudere e sta continuando a parlare con agenti e intermediari. Un'altra squadra non italiana ha provato a inserirsi in questi giorni ma il giocatore ha dato priorità alla Lazio, che è la grande favorita per prendere Diogo Leite. Poi le operazioni vanno chiuse...".