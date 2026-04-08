Italia, Moggi: "Ma quale Conte! Non c'è neanche un presidente federale"
Non ci crede, Luciano Moggi, a un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale, nonostante le parole del tecnico sembrino aver aperto la porta a una seconda esperienza azzurra. Sulla questione ecco le parole dell'ex dg della Juve ai micofoni di Radio TuttoNapoli: “"l problema è che i giornali devono scrivere qualcosa”.
“Mi ricordo quando dicevano che, vinto il campionato, Conte sarebbe tornato alla Juventus, ma lui ha detto: io sto a Napoli. E deve restare a Napoli. Conte sa dove può stare bene e non andrebbe mai in situazioni catastrofiche come può essere considerata l’Italia di adesso. È un problema talmente grave che coinvolge tutto il sistema”.
“Se non c’è neppure un presidente federale definito, come si può parlare di chi andrà in Nazionale? Per ripartire, oggi, bisogna rifare tutto dalle fondamenta”.
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