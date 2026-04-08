Bosnia, il ct Barbarez: "L'Italia non ci ha sottovalutato. Il Mondiale..."
La Bosnia va al Mondiale, l'Italia no. La finale playoff l'ha vinta la squadra di Barbarez ai rigori, staccando il pass per l'America quest'estate. A qualche giorno di distanza dalla partita, proprio il ct della formazione bosniaca è tornato a parlare della vittoria di Zenica ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue parole.
"Sono molto orgoglioso della mia squadra e di ciò che ha raggiunto contro l'Italia. Partite come questa rimarranno per sempre speciali. Non direi che l'Italia ci abbia sottovalutato. A questo livello, raramente accade. L'Italia è una squadra esperta e seria. Sapevamo di dover essere disciplinati, concentrati e coraggiosi, e credo che i nostri giocatori lo abbiano dimostrato in campo. Apprezzo il rispetto da parte di colleghi del calibro di Gattuso, anche se devo ammettere che prima della partita la nostra attenzione era completamente rivolta alla preparazione della squadra, per arrivare nel miglior modo possibile all'appuntamento".