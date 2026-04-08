Ex Lazio | Nani e quel gol al 94': "Ci ha distrutto! Fu devastante"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 13 maggio 2012 resta una ferita ancora aperta per qualcuno. A distanza di anni, Nani ha ripercorso uno dei momenti più dolorosi della sua carriera: il gol di Sergio Agüero al 94’ che consegnò la Premier League al Manchester City.

In un’intervista concessa a FourFourTwo, l'ex esterno del Manchester United ha raccontato quel pomeriggio carico di tensione: "Quando è arrivata la notizia del gol di Agüero contro il QPR, ci ha distrutto". Il Manchester United aveva fatto il suo dovere battendo il Sunderland 1-0, ma sperava in un passo falso dei rivali cittadini. Il City, invece, è riuscito a ribaltare una partita incredibile contro il Queens Park Rangers, passando dal 2-1 per gli avversari al 3-2 finale nei minuti di recupero".

"È stato devastante non solo perdere il titolo, ma per come è successo", ha aggiunto Nani. "Sapere che sarebbe bastato un gol in più in una partita durante la stagione per vincere il campionato lascia un senso di amarezza che ti accompagna per sempre". Quel momento è rimasto impresso nella memoria collettiva: i giocatori dello United immobili sul campo, il silenzio, l’incredulità. Anche Sir Alex Ferguson ha definito quella giornata una delle più dure della sua carriera.

Ma le ferite per Nani non si sono fermate lì. Nella stagione successiva arrivò un altro episodio controverso: l’espulsione contro il Real Madrid in Champions League, per un intervento su Raphaël Varane. "Non ho mai capito quella decisione, è stata ingiusta. L’arbitro ha rovinato la partita", ha spiegato. Nonostante tutto, la carriera del portoghese ha avuto anche una rivincita: nella stagione 2012-13 ha vinto la Premier League con lo United, l’ultimo titolo dell’era Ferguson e dei Red Devils. Ma quella notte resta, ancora oggi, la più difficile da dimenticare.