Calciomercato | Chi è Lautaro Rivero, il difensore su cui ha messo gli occhi la Lazio
Dalle indiscrezioni del Corriere dello Sport emerge che la Lazio ha intenzione di ricostruire la difesa in estate. Tra i giocatori osservati particolare attenzione c'è Lautaro Rivero del River Plate. Secondo quanto riportato dall'Argentina, la società biancoceleste avrebbe palesato un serio interessamento verso il difensore ventiduenne già convocato da Scaloni nella Nazionale argentina il 3 ottobre 2025.
Alto 185 centimetri e mancino di piede, ricorda per caratteristiche fisiche Alessio Romagnoli. Titolare con i Millionarios nel campionato di Apertura, il suo prezzo è schizzato a 10 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore emergente dal Sudamerica, ma non inaccessibile per le casse della Lazio.
Cresciuto nel settore giovanile del River Plate, con cui ha firmato il primo contratto professionistico nell'ottobre del 2023, ill 23 maggio 2024 è stato ceduto in prestito fino a dicembre al Central Córdoba e il 2 giugno ha giocato il suo primo incontro ufficiale, contro il Talleres in Primera División.