Lazio, Lotito torna consigliere federale? Ora sfida le big di A per Malagò
10.04.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Indebolire il fronte Malagò e tornare consigliere federale. È questo l'obiettivo di Lotito, che sfida le grandi big della Serie A per il nuovo presidente della FIGC. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il patron della Lazio vuole prendere le distanze dal candidato della Lega, che ha invece trovato consensi in Napoli (con De Laurentiis), Inter, Juve, Milan e Roma.
Per questo, Lotito starebbe studiando una strategia per indebolire il fronte dell'ex presidente del CONI e il modo per tornare in sella come consigliere federale (ha già ricoperto quel ruolo dal 2009 al 2021). Lunedì ci sarà l'assemblea tra i 20 club di Serie A: al momento i voti per Malagò si attestano più o meno intorno ai 13-14.