Crystal Palace - Fiorentina, c'è un tifoso speciale per i Viola: Bove è sugli spalti
09.04.2026 21:00 di Simone Locusta
La Fiorentina avrà un tifoso in più sugli spalti quest'oggi. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, l'ex Viola Edoardo Bove è presente a Selhurst Park per assistere dal vivo alla sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, match di andata dei quarti di finale di Conference League.
Il centrocampista classe 2002 si stava rilanciando a Firenze, ma dopo il malore accusato nel dicembre del 2024 proprio quando giocava alla Fiorentina è stato costretto a ripartire altrove, firmando così con il Watford proprio in Inghilterra.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.