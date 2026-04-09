Fiorentina, Vanoli pensa alla Lazio: "Infortuni? Spero di recuperare..."

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Alla vigilia della gara di Conference League contro il Crystal Palace, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di SkySport facendo il punto sugli infortunati e proiettandosi anche verso la prossima giornata di campionato contro la Lazio. Di seguito le sue parole: “Sarebbe stato bello avere tutto il gruppo sano, perché penso che tutti i ragazzi se lo meritino e abbiano voglia di fare queste partite. In queste gare, penso anche all’intensità che c’è in Premier, i cambi ti aiutano tanto. Però la parola emergenza mi dà fastidio: è un’opportunità, per chi entra, per i giovani che sono con noi, per vedere l’atmosfera e l’intensità che c’è in campo internazionale. Poi, pensando alla Lazio, speriamo di recuperare qualche infortunato, come è accaduto con Mandragora”.