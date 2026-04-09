Ex Lazio | Veron e il gol di Calhanoglu: "Il mio più bello? C'era Mihajlovic..."
RASSEGNA STAMPA - Juan Sebastian Veron ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in seguito al gran gol di Hakan Chalanoglu contro la Roma. La Brujita è un esperto di tiri da lontano, era noto anche per questa abilità.
Oggi, però, si vedono sempre meno gol del genere. "Calhanoglu ha fatto oggi quello che ai miei tempi era abbastanza frequente. Una volta - afferma Veron -, soprattutto chi giocava da mezzala o da mediano ci provava sempre, quando arrivava ai venticinque metri. Adesso, invece, si preferisce andare dentro con il pallone, mah... A me tirare le botte da fuori piaceva moltissimo. E non mi venivano male...". Poi aggiunge: "Non c'è più il coraggio di sbagliare e poi serve anche una notevole tecnica".
Il suo gol più bello da lontano, ai tempi della Sampdoria con Mihajlovic: "Gennaio 1997, ero alla Sampdoria. Angolo di Mihajlovic e io calcio al volo appena dentro l'area. Pallone sotto l'incrocio dei pali".