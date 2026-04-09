Lazio, ora Sarri rischia: tanti club di A lo seguono per l'estate. E l'Italia...
09.04.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Sarri richiestissimo. Con il futuro alla Lazio in bilico, diversi club di Serie A l'hanno puntato. In estate si prospetta un nuovo valzer di panchine con tanti cambi, in mezzo può finirci anche il Comandante. Come riportato da Il Messaggero, per lui sono in agguato Fiorentina, Bologna, Atalanta, Milan e Napoli. E attenzione anche alla Nazionale italiana, attualmente senza ct dopo le dimissioni di Gattuso.
Può succedere di tutto: il tecnico sarebbe anche pronto a guardarsi intorno e a valutare ogni proposta che gli arriverà. Al contrario, per rimanere in biancocelese vorrebbe delle garanzie e sapere il prima possibile che tipo di mercato potrà fare la società. I prossimi mesi sembrano essere un enorme punto interrogativo.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.