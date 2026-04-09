Taylor, la Lazio per convincere Koeman: nel mirino c'è il Mondiale

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RASSEGNA STAMPA - Continuare a far bene con la Lazio per volare al Mondiale. È questo il sogno di Kenneth Taylor, che ora vuole a tutti i costi rientrare nell'elenco dei convocati dell'Olanda per la spedizione americana. Il brutto infortunio occorso a Schouten (rottura del crociato e sei mesi di stop) ha lasciato un posto libero a centrocampo e, secondo il Corriere dello Sport, l'ex Ajax è nell'elenco papabili del ct Koeman insieme a De Roon, Til, Veerman, Wieffer e Burger.

"È sicuramente nella nostra lista" aveva dichiarato lo stesso allenatore a marzo. Per le amichevoli contro Norvegia ed Ecuador, Taylor era rimasto fuori, ma per la rassegna iridata torna forte la sua candidatura. La sua ultima presenza in nazionale risale al 23 marzo 2025, poi nessuna chiamata, anche a causa della crisi dell'Ajax. Nel 2022, Van Gaal lo chiamò in Qatar, dove disputò appena quattro minuti. Abbastanza per fargli dire: "Penso spesso all'ultimo Mondiale e vorrei rivivere quell'esperienza, ma per farlo devo continuare a fare grandi cose qui alla Lazio".

In biancoceleste Taylor sta brillando. Ha già preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) ed è proprio ciò che può fare comodo alla selezione Oranje. La concorrenza non manca, ma l'apprendistato con Sarri lo sta specializzando nelle due fasi e a giocare in profondità, biglietto da visita che potrebbe portare Koeman a preferirlo agli altri nomi.