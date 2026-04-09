Lazio, De Grandis (Sky) duro con la squadra: "Parma? Primo tempo orrendo!"

09.04.2026 11:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, De Grandis (Sky) duro con la squadra: "Parma? Primo tempo orrendo!"

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sul pareggio della Lazio contro il Parma e su alcuni singoli dei biancocelesti. 

LA PARTITA - "Il primo tempo con il Parma è stato orrendo. Non mi ha sorpreso però, la Lazio quando incontra una squadra così chiusa non ha la qualità per fare goal e trovare gli spazi".

SINGOLI "Pedro è un fuoriclasse e non lo criticherò mai, ma non deve giocare dall’inizio, hai Noslin che sicuramente non è un fuoriclasse ma è un giocatore funzionale che entra sempre con il piglio giustoNoslin non ha avuto tante possibilità di giocare dal primo e quando ha giocato non ha fatto sempre bene, ma meriterebbe almeno le stesse occasioni di Dia e Maldini. Se avessi avuto dall’inizio tutti a disposizione e un centravanti che fa gol la Lazio avrebbe potuto fare un girone di ritorno come quello della Roma dello scorso anno".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.