Lazio, tutto in dieci giorni: tre trasferte in vista per Sarri

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RASSEGNA STAMPA - Firenze, Napoli e Bergamo. In dieci giorni, la Lazio sarà impegnata tre volte in trasferta, in un trittico tutt'altro che semplice. Dopo Fiorentina e Napoli in campionato, sarà la volta dell'impegno più importante, la semifinale di ritorno contro l'Atalanta in programma il 22 aprile. È a questa che è appesa la stagione biancoceleste.

Dopo la sosta, il pareggio contro il Parma ha interrotto la striscia di tre vittorie costruita grazie ai risultati ottenuti contro Sassuolo, Milan e Bologna. La squadra di Sarri all'Olimpico è apparsa meno brillante, perdendo la possibilità di ottenere il bonus promesso da Lotito in caso di 5 successi consecutivi. Il campionato, tuttavia, è compromesso già da tempo e le attenzioni della Lazio sono già tutte alla Coppa Italia.

Un eventuale trionfo può salvare un'annata altrimenti fallimentare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la vittoria del trofeo e la conseguente qualificazione all'Europa League, sposterebbero tanto, cambiando anche le valutazioni in vista del futuro. L'ostacolo più vicino è la Fiorentina e ora bisogna pensare al match del Franchi, ma la testa è inevitabilmente già alla New Balance Arena, dove la Lazio proverà l'impresa.