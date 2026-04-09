Lazio, ingaggi più bassi e giocatori giovani: si prepara la rivoluzione in estate
RASSEGNA STAMPA - Due estati completamente diverse per la Lazio. Se l’anno scorso il mercato era stato bloccato, come riporta Repubblica, la prossima estate sarà invece segnata da un profondo rinnovamento, anche in caso di saldo zero tra entrate e uscite. Entro fine maggio è atteso il verdetto della nuova Commissione, mentre la qualificazione europea, possibile soprattutto tramite Coppa Italia, influenzerà le strategie.
La linea della società è chiara: ridurre gli ingaggi più pesanti e ringiovanire la rosa, con qualche eccezione come l’arrivo a parametro zero di Pedraza. L’obiettivo resta quello di tornare in Europa, anche se si profila un altro “anno zero”, con molte incognite a partire dal futuro di Sarri, ancora sotto contratto ma senza certezze.
In sospeso anche diversi rinnovi, che verranno affrontati più avanti. Alcuni giocatori in scadenza nel 2026 sono destinati a salutare (Pedro, Hysaj, Basic), mentre restano da valutare molte situazioni legate ai contratti fino al 2027 (Gigot, Provedel, Gila, Lazzari, Patric, Cataldi, Cancellieri, Pellegrini, Romagnoli).
Intanto il mercato si muove: Dia verrà riscattato, Noslin piace al Bologna, Tavares convince, mentre Dele-Bashiru potrebbe partire in caso di offerte importanti. Infine il caso Maldini: il suo riscatto diventerebbe obbligatorio in caso di qualificazione in Europa League. La Coppa Italia, quindi, non cambierà tutto, ma potrebbe incidere su alcune scelte chiave del futuro biancoceleste.