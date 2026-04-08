Italia, Donnarumma: "Mondiale? Fa male, delusione difficile da accettare"

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Raggiunto dai microfoni di Sky Sport il portiere del Manchester City e della Nazionale Donnarumma è tornato a parlare dell'eliminazione dell'Italia per mano della Bonsia e di quanto accaduto dopo con le dimissioni di Gattuso e Buffon.

"Ho avuto un rapporto stupendo con Buffon, con il Mister e con il Presidente Gravina, e proprio per questo il dispiacere è ancora più grande. Ci sentiamo responsabili, tutti, per quello che sta succedendo. Fa male, tanto".

"In questi anni abbiamo vissuto momenti incredibili, ma anche delusioni difficili da accettare. Adesso dobbiamo trovare dentro di noi la forza per reagire, anche se non è semplice. Però una cosa è certa: l’Italia tornerà grande, e lo farà con orgoglio e determinazione".

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