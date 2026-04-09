Lazio, c'era l'accordo per il rinnovo di Basic: il retroscena. E le cifre...

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RASSEGNA STAMPA - Dalla proposta per il rinnovo allo stop improvviso. Il futuro di Toma Basic in biancoceleste resta ancora incerto. Dopo una prima metà di stagione disputata ad alti livelli, il croato sembrava pronto a prolungare il suo contratto con la Lazio, attualmente in scadenza a giugno.

Già per l'Epifania, svela Il Messaggero, era stata trovata un'intesa per un nuovo accordo fino al 2030, con un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione (ve l'avevamo già svelato che c'erano delle trattative in corso). Apparentemente mancava solo la firma, ma la società ha continuato a prendere tempo, tanto che, lo scorso 30 gennaio, lo stesso centrocampista si era mostrato spaesato: "Io ho accettato l'offerta, poi non è successo più niente".

Poi si è fermato tutto. Dopo l'infortunio all'adduttore nel match contro la Fiorentina, il classe 1996 è rimasto lontano dai campi perdendo centralità. Come vi abbiamo raccontato, ogni discorso relativo al rinnovo si è quindi fermato e, salvo sorprese, Basic non rinnoverà con la Lazio.