Lazio, Basic rivede la luce: rientro vicino, ma il futuro è in bilico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Da esubero a possibile risorsa: dopo due mesi, Basic è pronto a tornare. Risparmiato contro il Parma, il centrocampista può rientrare nei piani di Sarri.

Dopo un lungo periodo ai margini, il croato era stato rilanciato a fine settembre per l’emergenza a centrocampo, trovando una continuità mai avuta prima: 12 partite di fila tra ottobre e dicembre, con buone prestazioni, assist, un gol decisivo contro la Juventus e diverse occasioni create. Un momento positivo però interrotto da una squalifica e poi da problemi fisici all’adduttore.

Sul suo futuro restano dubbi. Vi abbiamo raccontato di come le sue possibilità di rinnovo si siano ridotte notevolmente. Come spiega il Messaggero, il prolungamento, che sembrava vicino a gennaio, si è improvvisamente bloccato, lasciando il giocatore perplesso. In scadenza a giugno, ora la permanenza appare difficile. Intanto Basic pensa al campo: punta a tornare protagonista e a giocarsi un posto, anche in vista della sfida di Bergamo.