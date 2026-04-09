Lichtsteiner: "Primo allenamento alla Lazio? Arrivai e non c'era nessuno"
09.04.2026 10:15 di Christian Gugliotta
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© foto di Giacomo Morini
RASSEGNA STAMPA - Stephan Lichtsteiner ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, nella quale si è soffermato principalmente sugli anni trascorsi alla Juventus. La prima maglia indossata in Serie A, tuttavia, fu quella della Lazio, e lo svizzero ha svelato un aneddoto relativo al primo allenamento a cui ha preso parte una volta sbarcato in biancoceleste:
"Ricordo il primo allenamento alla Lazio. Arrivai al campo e non c’era nessuno. Pensavo di aver sbagliato orario, invece con il tempo mi sono abituato ai ritmi di Roma. Si fa tutto con più calma e meno precisione. Tosta per uno svizzero all’inizio...".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.