Lazio, che fatica lontano dall'Olimpico: la Fiorentina per cambiare passo
RASSEGNA STAMPA - La trasferta di Firenze per cambiare marcia fuori casa. Dopo il successo del Dall'Ara contro il Bologna, arrivato prima della sosta, la Lazio cerca continuità lontano dall'Olimpico e vuole centrare per la prima volta in stagione due successi esterni consecutivi. Lunedì prossimo l'occasione si presenterà al Franchi, dove la squadra di Sarri affronterà una Fiorentina rinfrancata dalla vittoria contro il Verona, fondamentale in chiave salvezza.
Nell'arco di questo campionato, i biancocelesti hanno fatto tanta fatica in trasferta. Come riporta il Corriere dello Sport, fuori dalle mura amiche sono arrivate appena 4 gioie e peggio della Lazio hanno fatto solamente Genoa, Cagliari, Lecce (3 vittorie ciascuna), Verona (2) e Pisa (0). Questo rendimento scadente è da imputare principalmente a un attacco che continua a sparare a salve e che fuori casa è andato in gol solamente in 10 occasioni.
Bisogna tornare alla scorsa stagione, dunque, per ritrovare due successi consecutivi lontano dall'Olimpico. Tra aprile e maggio 2025, la squadra di Baroni trionfò tre per tre volte di fila in gare esterne, uscendo vittoriosa dai campi di Atalanta, Genoa e Empoli. A Firenze, la Lazio proverà quindi a invertire questo trend, per avvicinarsi nel migliore dei modi alla trasferta più importante della stagione, la semifinale di ritorno contro la Dea.