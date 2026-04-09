Lazio, arriva il tour de force in trasferta: il punto sugli infortunati

09.04.2026 09:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, arriva il tour de force in trasferta: il punto sugli infortunati
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio fa gruppo anche fuori dal campo. Dopo il doppio allenamento di ieri, i giocatori biancocelesti si sono ritrovati a cena insieme, un’iniziativa utile per rafforzare l’intesa dello spogliatoio. Oggi la squadra osserverà un giorno di riposo e tornerà a Formello domani, quando inizierà la vera preparazione tattica in vista della trasferta contro la Fiorentina.

La gestione dei carichi è legata anche al calendario: la Lazio giocherà lunedì e poi sabato contro il Napoli, con un ciclo di tre trasferte consecutive considerando anche la Coppa Italia. Per questo Sarri ha scelto di allentare leggermente i ritmi, sfruttando il giorno in più concesso dal monday night. Ieri si sono svolte due sedute, una al mattino divisa per reparti e una nel pomeriggio con il gruppo al completo, seguite dalla cena solo tra giocatori.

Sul fronte infermeria arrivano segnali misti. Basic e Patric sono rientrati in gruppo, così come Pellegrini, mentre Gila continua a lavorare a parte e potrebbe essere gestito fino alla sfida con l’Atalanta. Lo spagnolo è alle prese con un’infiammazione al tendine rotuleo e rischia di saltare le gare contro Fiorentina e Napoli per evitare ricadute. Attenzione anche a Zaccagni: il weekend sarà decisivo per il suo rientro dopo l’infortunio muscolare rimediato contro il Milan. Il capitano punta almeno alla semifinale del 22 aprile, ma, spiega il Corriere dello Sport, non è escluso che possa tornare gradualmente già nelle prossime partite.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.