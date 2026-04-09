Lazio, il gruppo si unisce prima della Fiorentina: organizzata una cena di squadra
09.04.2026 03:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Giovedì di riposo dopo la doppia seduta. Sarri ha concesso ventiquattro di pausa alla squadra nella settimana di avvicinamento alla Fiorentina. Troppi impegni ravvicinati in futuro, contando anche Napoli e Atalanta in Coppa Italia: per questo il tecnico ha sfruttato il posticipo di lunedì sera al Franchi per dare un giorno di relax a tutto il gruppo. Nella serata di mercoledì, quindi, i giocatori hanno organizzato una cena di squadra (senza staff tecnico): un modo per unirsi ancora di più e per stare insieme in vista delle prossime gare, fondamentali per il finale di stagione della Lazio (soprattutto a Bergamo).