Lazio, futuro da scrivere per Sarri: vuole garanzie, diversi club in agguato

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RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina nel presente, ma con uno sguardo a passato e futuro. Lunedì sera, Sarri tornerà con la sua Lazio al Franchi, dove affronterà proprio i viola che in estate lo avevano cercato. Mau alla fine aveva ascoltato il cuore ed era tornato nella Capitale, ma, dopo quanto successo in questa stagione, se arrivasse una nuova chiamata potrebbero aprirsi scenari diversi.

Il tecnico vuole garanzie. Se Lotito dovesse confermarlo, Sarri vorrebbe sapere che tipo di mercato potrà fare la società e il budget destinato ai nuovi colpi, da stabilire in anticipo. È ancora scottato dal blocco delle operazioni in entrata imposto in estate e dalla deludente sessione acquisti invernale, motivo per cui vorrebbe chiarezza prima di decidere sul suo futuro. In caso contrario, il Comandante sarebbe pronto a guardarsi intorno e valutare eventuali nuove proposte. Secondo Il Messaggero, oltre a Fiorentina e Bologna, alla finestra ci sarebbero anche Atalanta, Milan e Napoli.

Dalle parti di Firenze, il nome di Sarri è molto ben gradito e chissà che il volere dei tifosi viola non possa portare anche a ricucire i rapporti tra l'allenatore e il ds Paratici, deteriorati ai tempi della Juventus. Lunedì Mau tornerà al Franchi, ma a decidere il suo futuro sarà un'altra trasferta. La semifinale di Bergamo contro l'Atalanta dirà tanto sul destino del tecnico e su quello della Lazio, che ha urgente bisogno del trofeo e dell'annessa qualificazione europea per salvare la faccia e sistemare i bilanci.