Europa e Conference League, tocca alle italiane: Bologna e Fiorentina in campo
09.04.2026 10:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di José María Díaz Acosta
Dopo le due notti di Champions, e la partita di Europa League tra Braga e Betis (1-1), è arrivato il momento di godersi le sfide di Europa e Conference League, con le uniche italiane rimaste in corsa per un titolo europeo. Il Bologna sfiderà l'Aston Villa in casa alle 21.00, mentre la Viola sarà ospite del Crystal Palace, sempre alle 21.00
Di seguito le altre sfide.
EUROPA LEAGUE:
Porto-Nottingham, 21.00
Friburgo-Celta Vigo, 21.00
CONFERENCE LEAGUE:
Vallecano-AEK, 18.45
Magonza-Strasburgo, 21.00
Shakhtar-Alkmaar, 21.00
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.