Calciomercato Lazio | La Premier punta Taylor e Provstgaard: le ultime

09.04.2026 12:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | La Premier punta Taylor e Provstgaard: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve tenersi stretta i suoi gioielli e ripartire da loro, ma la sessione estiva di calciomercato si avvicina e alcuni club stanno bussando alle porte di Formello. C'è anche bisogno di sfoltire e abbassare il monte ingaggi, ma ci sono giocatori in rampa di lancio da cui non si può prescindere.

Tra i migliori in questa stagione, Kenneth Taylor e Oliver Provstgaard hanno attirato l'attenzione di diversi club: secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, i due biancocelesti sono tra i più richiesti della rosa della Lazio e hanno attratto l'interesse di alcuni club di Premier League. La Lazio non può privarsi anche di loro, ma l'appeal del miglior campionato del mondo potrebbe avere il suo peso.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.