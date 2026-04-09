Calciomercato Lazio | La Premier punta Taylor e Provstgaard: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve tenersi stretta i suoi gioielli e ripartire da loro, ma la sessione estiva di calciomercato si avvicina e alcuni club stanno bussando alle porte di Formello. C'è anche bisogno di sfoltire e abbassare il monte ingaggi, ma ci sono giocatori in rampa di lancio da cui non si può prescindere.

Tra i migliori in questa stagione, Kenneth Taylor e Oliver Provstgaard hanno attirato l'attenzione di diversi club: secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, i due biancocelesti sono tra i più richiesti della rosa della Lazio e hanno attratto l'interesse di alcuni club di Premier League. La Lazio non può privarsi anche di loro, ma l'appeal del miglior campionato del mondo potrebbe avere il suo peso.