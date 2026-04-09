Fiorentina, Vanoli su Kean: "Ecco come sta". E per la Lazio...
09.04.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Crystal Palace, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha fatto il punto sugli infortunati in vista anche della prossima giornata di campionato contro la Lazio. In particolare ha spiegato le condizioni di Kean, out in Inghilterra perché non al meglio. Di seguito le sue parole.
"Kean dopo l'allenamento di ieri ha manifestato dolore alla tibia che si porta avanti da tantissimo tempo. Stiamo cercando di gestirlo e oggi non poteva farcela. Gli altri infortunati? Quello che posso decidere lo dico: su Dodo decisi io. Il resto c'è un responsabile medico che dirama quello che posso e non posso fare".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.