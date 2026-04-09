Calciomercato Lazio | Noslin, addio rimandato: il Bologna tornerà in estate

09.04.2026 13:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Noslin, addio rimandato: il Bologna tornerà in estate
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CALCIOMECATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin è uno dei calciatori che nel suo piccolo sta lasciando maggiormente il segno in questa stagione. Pochi minuti, ma di sostanza. Proprio l'olandese ha pareggiato i conti contro il Parma subentrando dalla panchina, ma non è la prima volta che risulta decisivo.

Nonostante ciò, Sarri non lo vede particolarmente, l'ex Verona non è mai riuscito a scalare le gerarchie, complice anche la difficile collocazione tattica. Proprio per questo motivo, già a gennaio è stato vicino a lasciare la Capitale, ma alla fine non se ne è fatto più nulla.

Il Bologna è stata una delle squadre che si è mossa più concretamente per TJ in inverno, ma le intenzioni non sembrano essere cambiate per i rossoblù. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il Bologna sarebbe intenzionato a tornare alla carica per Noslin in estate. In vista della rivoluzione estiva, l'olandese può essere uno dei sacrificabili.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.