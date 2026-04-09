Calciomercato Lazio | Dele-Bashiru in uscita: ecco quanto chiede la società
09.04.2026 12:45 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La rivoluzione biancoceleste proseguirà in estate, a gennaio c'è stato solo un assaggio. Tra scadenze di contratto e cessioni, la Lazio dovrà riassemblare la squadra, Sarri spera a sua immagine e somiglianza (almeno il più possibile).
Tra i possibili partenti c'è Fisayo Dele-Bashiru: il centrocampista nigeriano non convince a pieno il tecnico toscano e può avere mercato all'estero. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la Lazio sarebbe pronta a lasciarlo partire per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.