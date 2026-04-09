NEWS | Tragedia per Claudio Lauretta: "Hanno ucciso mio padre"
09.04.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tragedia terribile per Claudio Lauretta, attore e comico televisivo. Come ha raccontato lui stesso all'ANSA, suo padre (85 anni) è stato ucciso. "Era nella sua Novi Ligure in viale Saffi. Stava andando a riprendere l'auto per, poi, recuperare mamma Marisa in palestra... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.