Orologi di contrabbando: da Carvajal e David Silva, coinvolti diversi calciatori
09.04.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Una vera e propria rete di contrabbando quella su cui è stata aperta un’inchiesta giudiziaria partita da Andorra e che accende i riflettori sul commercio irregolare di orologi di lusso tra il Principato e la Spagna che ha coinvolto diversi giocatori. Le operazioni avvenivano principalmente a Madrid dove numerosi calciatori della Liga avevano accesso a orologi esclusivi a prezzi inferiori a quelli di mercato... <<< OROLOGI DI CONTRABBANDO >>>
autore
Jessica Reatini
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