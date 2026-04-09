Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "C'è un nuovo nome per l'attacco"

CALCIOMERCATO LAZIO - Una Lazio albiceleste. Formello punta verso l'Argentina e la sua capitale, Buenos Aires. Non solo per la difesa, dove la società biancoceleste segue diversi giocatori per l'estate, ma ora anche in attacco, dove nei mesi scorsi è già uscito il nome di Agustin Ruberto. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo dorsal16.com, infatti, la Lazio sarebbe interessata a Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007 del River Plate.

Si muove prevalentemente sulla fascia destra, ma può essere adattato anche a sinistra: quest'anno ha segnato un gol (più due assist) in 14 presenze, per un totale di 608 minuti giocati. Su di lui ci sono tante big del calcio europeo, come Villarreal, Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid. Nel suo contratto con il club biancorosso è presente una clausola rescissoria da cento milioni di euro, ma ovviamente si potrà trattare un prezzo più basso. Entra nella lista dei profili che Lotito e Fabiani stanno seguendo per svecchiare la rosa e provare a proiettarsi al futuro.