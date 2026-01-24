Calciomercato | La Lazio guarda in Argentina: piace Ruberto del River Plate
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Pioggia di nomi in casa Lazio. Non è solo un modo diverso per dire che piove sul bagnato: continuano a uscire nuovi nomi per il mercato della Lazio, alternativi a obiettivi considerati primari che però sono sfumati (come Rayan o Toth).
Ogni reparto va rinforzato, soprattutto in virtù delle cessioni importanti di Castellanos e Guendouzi (a breve anche quelle di Mandas e Romagnoli). Un occhio di riguardo ce l'ha il reparto offensivo, Fabiani vuole prendere un baby talento da veder sbocciare.
Piaceva tantissimo Rayan del Vasco Da Gama, ma c'è stato poco da fare dopo l'inserimento del Bournemouth. La Lazio adesso cerca nuovi profili, anche in Sudamerica: secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, al club biancoceleste piace il profilo di Agustin Ruberto, attaccante argentino del River Plate, ha 20 anni.