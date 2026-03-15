Milan, Allegri: "C'è amarezza. Primo tempo male, abbiamo perso tutti i duelli"

Al termine della gara contro la Lazio, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Atteggiamento? Nel primo tempo la Lazio ha corso molto, abbiamo preso tanti contropiedi e sbagliato tanto. La Lazio è diventata una squadra di riaprtenze, noi non abbiamo vinto nessun duello né tecnico e né fisico nel primo tempo, mentre nel secondo siamo saliti e loro sono scesi. Purtroppo non siamo riusciti a segnare".

"Leao e Pulisic? Col senno di poi si possono provare tante cose. Pulisic sta crescendo, Leao ha avuto due-tre situazioni dove poteva essere servito meglio. La questione è che abbiamo fatto una partita frenetica nel primo tempo contro una squadra che ti saltava addosso. E poi abbiamo perso tutti i duelli fisici prendendo gol sul lancio di cinquanta metri. Capisco che stasera ci sia tanta amarezza e delusione, ma non bisogna perdere di vista la realtà. Credo che il Milan stia facendo una buona stagione, dispiace perché potevamo accorciare sull'Inter. Ma stiamo molto attenti, la quarta e la quinta sono a sei punti e mancano nove partite. Accettiamo con delusione e amarezza questa sconfitta, ma da martedì pensiamo subito al Torino che viene da un buon momento e per noi è di vitale importanza per la corsa Champions".

"Se penserò a dei cambi? Un primo tempo giocato male non può cambiare il rendimento di una squadra nella stagione. Pensiamo a lavorare e al Torino. Le occasioni? A volte nelle partite non si vedono dei passaggi, non solo su Leao. Le situazioni ci sono state, la scelta dell'ultimo passaggio poi diventa determinante".