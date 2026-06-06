Flavio e Francesco, parte la seconda edizione del Memorial: i risultati
Si è aperta ieri la seconda edizione del Memorial “Angeli tra le Aquile”, torneo riservato alla categoria 2012 e dedicato a Flavio e Francesco Rosci, i gemelli scomparsi nel 2024 a causa del morbo di Batten, una rara malattia genetica.
Nella prima giornata la Lazio ha battuto 1-0 l’RTS Queens di mister Roberto Rosci, mentre la Roma ha superato il San Paolo Ostiense ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. La classifica vede al comando i biancocelesti con 3 punti, davanti a Roma (2), San Paolo Ostiense (1) e RTS Queens (0).
Oggi sono in programma RTS Queens-Roma e Lazio-San Paolo Ostiense, mentre domani il torneo si concluderà con le premiazioni.
Toccanti le parole del presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi: "La malattia ha vinto sui loro corpi, ma non sul loro spirito indomito". Una giornata ricca di emozioni, vissuta con orgoglio da papà Marco e mamma Paola.