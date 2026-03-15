Lazio, Hernanes: "La protesta dei tifosi parte da lontano. Vi racconto"
15.03.2026 23:35 di Simone Locusta
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Il tifo biancoceleste torna all'Olimpico per un'ultima volta. Una notte da laziali, premiata con la vittoria. La rete di Isaksen stende il Milan e premia la scelt dei tifosi. Novanta minuti e oltre di tifo sfrenato, ma adesso si ripartirà con la protesta.
Una proteta che, però, parte da molto lontano nel mondo Lazio. Lo ha detto anche Hernanes negli studi di Dazn nel post-partita: "Quando arrivai a Roma, ero in panchina alla prima, sentivo già dei cori contro la società e ho chiesto ai compagni cosa stesse succedendo. Sono dinamiche particolari".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.