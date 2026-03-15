Lazio - Milan, Leao se la prende con Allegri: il retroscena sul cambio
15.03.2026 23:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Milan ha perso una grande occasione per accorciare sull'Inter capolista. Dopo il pari dei nerazzurri contro l'Atalanta, la squadra di Allegri ha perso contro la Lazio di Sarri: decisiva la rete di Isaksen, che nel primo tempo ha infilato e bucato Maignan. Nella seconda parte di gara, il tecnico rossonero ha provato a recuperare il risultato togliendo Leao e inserendo Fullkrug. Il portoghese, però, non ha preso bene la sostituzione: "Mancano venti minuti, non cambiarmi", avrebbe detto al suo allenatore, come riportato da Tuttomercatoweb.com. Clima tesissimo.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.