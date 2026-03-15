Lazio, Cucchi: "Sarri ha preparato la gara in modo perfetto"
15.03.2026 23:55 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
In un Olimpico bellissimo e romantico la Lazio vince ancora e lo fa in una serata paticamente perfetta. La squadra di Sarri batte il Milan di Allegri grazie alla rete di Isaksen e a una prestazione importante da parte di tutto il gruppo.
Al termine della gara ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Una Lazio fantastica. Per cuore, corsa, gioco. Sarri ha preparato la a gara in modo perfetto. Tutti all' altezza per temperamento e qualità. Una citazione a parte per il giovanissimo Motta tra i pali. Forza ragazzo e forza Lazio".
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autore
Jessica Reatini
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