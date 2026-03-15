Lazio - Milan, tre punti d'oro per Sarri: il traguardo raggiunto
15.03.2026 23:54 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio batte il Milan all'Olimpico 1-0 con un gol di Isaksen. Tre punti che per Sarri valgono doppio. Il tecnico, in una serata speciale come quella di questa sera, ha raggiunto quota 600 punti in carriera. Un traguardo che hanno toccato solo altri quattro "colleghi" in Serie A.
Come riporta Opta, il toscano è il quinto allenatore a aver toccato questo record insieme a Allegri (1072), Luciano Spalletti (1034), Gian Piero Gasperini (1015) e Antonio Conte (600).
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.