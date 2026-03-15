Varriale: "Impresa della Lazio. E Sarri si prende la rivincita su Allegri"
15.03.2026 23:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Anche Enrico Varriale, a qualche minuto del triplice fischio di Lazio-Milan, ha analizzato la vittoria dei biancocelesti, arrivata all'Olimpico grazie al gol di Isaksen. Ecco le parole del giornalista condivise su X:
"Impresa della Lazio, che ritrova i suoi tifosi e batte il Milan, consegnando in pratica all'Inter lo Scudetto che gli aveva tolto lo scorso anno. Pure Sarri si riprende la rivincita su Allegri, che nel 2018 scippò il titolo al suo Napoli".
Impresa di @OfficialSSLazio che ritrova i suoi tifosi e batte @acmilan consegnando in pratica a @Inter lo scudetto che gli aveva tolto lo scorso anno.Pure #Sarri si prende la rivincita su #Allegri che nel 2018 scippò il titolo al suo @sscnapoli.Napoli ora a un punto dal 2° posto— enrico varriale (@realvarriale) March 15, 2026
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.