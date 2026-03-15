Lazio, Sarri commenta Motta: "Deve crescere, speriamo di non pagare..."
15.03.2026 23:57 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Primo clean sheet per Edoardo Motta con la maglia della Lazio. Contro il Milan ha tenuto la porta inviolata, rispondendo presente più volte agli attacchi della squadra di Allegri. In conferenza stampa post partita, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la sua prestazione.
Di seguito le sue parole: "Motta ha fatto bene, a livello di distribuzione ha fatto due-tre errori. È un ragazzo che ha delle doti, deve crescere. Speriamo che la sua crescita non ci costi niente, al momento non sta succedendo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.