Lazio, Sarri: “A Guida ho chiesto da dove ca**o ha tirato fuori il recupero”

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Al termine della gara vinta dalla Lazio contro il Milan è intervenuto in conferenza stampa Maurizio Sarri. Tra le domande a cui ha risposto il tecnico biancoceleste anche quella relativa all’espulsione ricevuta nei minuti di extra time. “Guida mi ha espulso perché dopo i sei minuti di recupero ne ha aggiunti altre due” ha iniziato Sarri. Che poi ha aggiunto: “Io allora gli ho chiesto: ‘Da dove ca**o li hai tirati fuori altri due? (ride, ndr.). Fossi stato l'arbitro avrei soprasseduto, ho usato un'espressione sicuramente forte ma non ho insultato nessuno".