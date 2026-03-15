Lazio, Tavares sfreccia (di nuovo). E il Milan gli porta bene: i precedenti

15.03.2026 10:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Tavares sfreccia (di nuovo). E il Milan gli porta bene: i precedenti
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RASSEGNA STAMPA - Da un mese ha riscoperto se stesso, ora può chiudere il cerchio. Tavares bagnò l'esordio assoluto in Italia con due assist contro il Milan e due mesi a tutto gas, per poi alternare infortuni e troppi errori in uscita. La cura Sarri è stata lenta, ma da febbraio il portoghese sembra essersi ritrovato. Prima un magistrale rigore a Bologna, poi quattro sfide dal 1' con chiusure inedite e un gol propiziato con l'Atalanta.

Il Milan, prosegue Il Messaggero, gli porta bene: al Meazza l'unica gara da 90' con Baroni del 2025 fu la miglior prova dell'anno solare. A novembre un suo cross da subentrato generò l'episodio della discordia Romagnoli-Pavlovic. Dopo cinque giorni, un mancino a giro da calcio d'angolo per la testa di Zaccagni affondò Allegri in Coppa Italia. 

E il classe '00 è un'arma anche sulle palle inattive. Le sue traiettorie da fermo diedero il là alle reti europee di Noslin e Castellanos contro Bodo e Real Sociedad. L'ex OM ha sfornato all'Olimpico ben sette dei suoi 10 assist. Questa sera proverà a migliorare il proprio rendimento. Il giocatore con cui duellerà è un cliente quantomeno scomodo come Saelemaekers.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.