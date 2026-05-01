Da Cremona fino all'Inter: Isaksen spinge per riprendersi la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen cerca uno sprint finale, decisivo per fissare a livelli alti il suo finale di stagione e riprendersi la maglia da titolare. Troppa discontinuità da parte del danese, Cancellieri si è ripreso il posto da titolare, ma ora l'ex Midtjylland vuole sfruttare la squalifica di Matteo per convincere Sarri a puntare su di lui.
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la sfida contro la Cremonese può diventare un passaggio chiave per presentarsi con le carte giuste al doppio confronto con l’Inter. Soprattutto al secondo, quello che mette in palio la Coppa Italia. Serve una svolta di testa, più che di gambe. L'eliminazione della Danimarca dal Mondiale ha spento la luce, è cambiata la condizione mentale di Gustav, è così che Sarri ha spiegato la sua involuzione.
C'è ancora tempo per tornare a incidere. Da Cremona fino alla finale con l'Inter, Sarri sarà alle prese con una turnazione volta a rendere al meglio. Isaksen vuole sfruttare l'occasione e dimostrare di essere l'uomo giusto per la finale. Dopo il passo indietro, è il momento di farne uno in più in avanti.