Lazio | Si ferma Taylor, la Cremonese è a rischio: il motivo
01.05.2026 08:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Kenneth Taylor è a rischio per il match di lunedì sera contro la Cremonese. Dal suo arrivo a Roma è sempre partito dall'inizio, ma ora potrebbe rifiatare. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista olandese ha accusato un attacco influenzale.
Ieri fermo per la febbre, ma c'è ancora qualche giorno per valutare le sue condizioni. L'ex Ajax potrebbe finalmente riposare, ma se sarà a disposizione per il prossimo monday night difficilmente Sarri rinuncerà a lui. Al suo posto, in ogni caso, pronti Basic e Dele-Bashiru nel ruolo di mezzali.