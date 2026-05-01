Lazio, la prova del (falso) nove: Maldini, Noslin e Dia si giocano la finale

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RASSEGNA STAMPA - Lotta a tre tra Maldini, Noslin e Dia per il ruolo di centravanti in finale contro l'Inter. Ratkov è fuori dalla lotta, a meno di colpi di scena clamorosi. Daniel viene dal gol contro l'Udinese, Tijjani è partito titolare nelle ultime tre (Napoli, ritorno della semifinale contro l'Atalanta e Udinese), Boulaye al momento è un po' indietro.

Dopo la Cremonese, ci sarà il doppio confronto con l'Inter. Sarri non può rischiare, la finale di Coppa Italia è troppo importante. Ogni scelta sarà fatta in quell'ottica, è quindi probabile che chi giocherà il primo round con l’Inter potrebbe essere fuori per la Coppa.

Dia in questo momento è più indietro nelle gerarchie, il vero ballottaggio sembra essere quello tra Maldini e Noslin. L'ex Atalanta è diventato subito titolare da quando è arrivato, poi dopo l'infortunio è subentrato Noslin al suo posto, il quale ha fornito anche prestazioni convincenti e di spessore.

Quattro attaccanti e nessuno che convince veramente Sarri, in questo finale di stagione serve trovare certezze. Inoltre, tutti sono in bilico: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Maldini rimarrà solo in caso di vittoria della Coppa, con l’Europa League scatterebbe automaticamente come il riscatto dall’Atalanta; Noslin era in uscita a gennaio, Lotito in uno dei fuorionda al telefono si lamentava perché costretto a rifiutare 20 milioni, causando la risposta piccata di Sarri; il riscatto di Dia è obbligatorio dopo due anni di prestito, peserà per 11 milioni, ma non è detto che rimanga nella Capitale; e poi c’è Ratkov, un gigantesco punto di domanda.