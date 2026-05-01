La Serie A riparte con uno scontro salvezza: il programma della giornata
01.05.2026 10:15 di Simone Locusta
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Al via la trentacinquesima giornata di Serie A. In questo venerdì 1 maggio andrà in scena una sola partita, ma cruciale per le zone calde della classifica. Alle 20:45 è fissato infatti il calcio d'inizio della sfida tra Pisa e Lecce: all'Arena Garibaldi ci saranno in palio punti fondamentali per la lotta salvezza.
Il Pisa di Hijemark, fanalino di coda, tenta un ultimo guizzo come istinto di sopravvivenza; mentre il Lecce di Di Francesco vuole allungare sulla Cremonese terz'ultima (attualmente a -1 dai salentini).
PISA - LECCE (Ore 20:45)
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.