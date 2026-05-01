La Gazzetta dello Sport: "Lazio nella corsa Champions e salvezza: ecco perché"

RASSEGNA STAMPA - Quattro domande de La Gazzetta dello Sport per le ultime quattro giornate di campionato. "Quali sono le partite decisive?" è una di queste. Tra le gare sottolineate dal quotidiano viene citata anche la Lazio, ma in modo marginale: "Roma-Lazio alla penultima e Torino-Juve all'ultima sono derby che possono impattare sulle ambizioni Champions di Gasperini e Spalletti. A dirla tutta, in quanto derby sono le uniche partite difficili sul cammino di Juventus e Roma, nelle altre giornate bianconeri e giallorossi affronteranno per lo più avversari di bassa classifica", si legge.

E poi ancora: "In zona salvezza, tutto potrebbe essere più chiaro a partire da questo turno: se la Cremonese perdesse o pareggiasse in casa contro la Lazio e se il Lecce prevalesse fuori sul Pisa, si creerebbe una frattura tra terzultima e quart'ultima, un meno tre o un meno quattro che a 270 minuti dal traguardo potrebbe rivelarsi importante. La Cremo oggi sembra sfavorita, ma chissà".

La squadra di Sarri, quindi, nelle restanti partite di Serie A sarà invischiata sia nella corsa all'Europa che nella lotta salvezza, anche se non da protagonista. Il derby contro la Roma e la prossima sfida contro la Cremonese saranno decisive nel percorso degli altri club: di mezzo ci sono proprio i biancocelesti, che non hanno quasi più nulla da chiedere al campionato.