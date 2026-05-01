Capello: "Milan, ti serve un centrale. Gila della Lazio non mi dispiace..."
01.05.2026 11:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport incentrata interamente sul Milan. Tra i temi toccati c'è il mercato. Leao o non Leao, il sogno Lewandowski e... Gila. Di seguito il parere di Capello su cosa manca alla difesa rossonera:
"Un centrale che conosce già il nostro campionato. Gila della Lazio non mi dispiace, è bravo anche con la palla tra i piedi. Con questi acquisti il Milan avrebbe un undici competitivo e resterebbe poi giusto da puntellare la rosa nelle alternative, dato che si spera il Diavolo torni a
giocare la Champions e il numero di partite aumenterà sensibilmente".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.