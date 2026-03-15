"Spero di non essere morto": la risposta di Sarri sul Flaminio
Una serata praticamente perfetta quella vissuta della Lazio che, davanti ai suoi tifosi, non sbaglia e davanti a un Olimpico gremito conquista una bella vittoria contro il Milan grazie alla rete di Isaksen.
Al termine della gara, in conferenza stampa, il tecnico si è lasciato adare andare anche a una risposta che ha strappato il sorriso ai presenti: "Vuole ancora intitolare il Flaminio a Maestrelli e giocare lì la prima partita?", questa la domanda a cui l'allenatore ha così risposto: "Vedendo i tempi di lavorazione del Flaminio, sarà dura essere vivo (ride, ndr.). Non penso di potercela fare. Se sono vivo, vorrei essere invitato".
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