Milan, Allegri a Dazn: "Abbiamo subito i contropiedi della Lazio. I tifosi..."

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Finisce 1-0 la sfida tra Lazio e Milan: i biancocelesti riabbracciano il ritorno dei tifosi con una vittoria; mentre i rossoneri perdono (quasi) definitivamente il treno scudetto. Nel post-partita è intervenuto ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri, tecnico degli ospiti. Ecco di seguito le sue parole:

"Per loro era una partita importante, con il ritorno dei tifosi. Bastava essere più ordinati, il primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, loro han corso tanto. Siamo andati meglio nel secondo tempo ma non abbiamo fatto gol, questo è il calcio. Tutti parlavano di scudetto, ma io credo che bisogna esser realisti, il milan sta facedo buone cose ma dobbiamo rimanere focalizzati sull'obiettivo Champions".

"Leao? Era nervoso per alcune situazioni dove poteva esser servito meglio, cose che capitano all'interno di una partita. Il campionato è lungo, dobbiamo restare sereni".

"Abbiamo subito molto i contropiedi della Lazio, loro sono bravissimi, ha meno palleggio rispetto a prima e gioca più in verticale, gol come quello di oggi non si dovrebbero prendere".