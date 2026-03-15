Lazio, Basic resta ai box e salta il Milan: slitta ancora il suo rientro

15.03.2026 08:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Basic resta ai box e salta il Milan: slitta ancora il suo rientro
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RASSEGNA STAMPA - La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan è ormai alle porte e Sarri dovrà fare ancora a meno di Toma Basic. Il croato è fermo dallo scorso 8 febbraio, quando fu costretto a lasciare il campo all'intervallo della sfida contro la Juventus e, da quel momento, non è ancora riuscito a recuperare completamente dall'infortunio all'adduttore

Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista sente ancora dei fastidi, apparentemente dovuti ad un edema al tendine. Il problema sembra essersi cronicizzato ed è per questo che i tempi di recupero si sono allungati più del previsto.

Il tecnico biancoceleste, quindi, orfano anche di Cataldi, manderà in campo una mediana raffazzonata, con Patric nel ruolo di play affiancato da Taylor e Dele-Bashiru come mezzali.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.