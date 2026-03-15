Lazio, Basic resta ai box e salta il Milan: slitta ancora il suo rientro
RASSEGNA STAMPA - La sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan è ormai alle porte e Sarri dovrà fare ancora a meno di Toma Basic. Il croato è fermo dallo scorso 8 febbraio, quando fu costretto a lasciare il campo all'intervallo della sfida contro la Juventus e, da quel momento, non è ancora riuscito a recuperare completamente dall'infortunio all'adduttore
Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista sente ancora dei fastidi, apparentemente dovuti ad un edema al tendine. Il problema sembra essersi cronicizzato ed è per questo che i tempi di recupero si sono allungati più del previsto.
Il tecnico biancoceleste, quindi, orfano anche di Cataldi, manderà in campo una mediana raffazzonata, con Patric nel ruolo di play affiancato da Taylor e Dele-Bashiru come mezzali.